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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1849
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60----Уважаемый , знаю краснокордонцев как воспитанных и вежливых людей . Вы явно не оттуда . И не из тех .
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снежок идёт.
Скоро Новый год.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Это. Для умных.
В 190000 раз.
Не пиши мне в личку.
Займись чем то полезным.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1849
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
----Значит Вы явно не оттуда . И не из тех .С Наступающим.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О Серуля заходил, сказать ничего не смог.
Ещё не вечер.
Поуехавшим видать скучно.
Тоска. Здесь хотят воздух подпортить.
Это их все.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попугай одно и тоже пишет в пятый раз.
Склероз наверное.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1849
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.12.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Склероз наверное.

----Да нет . Просто смотрю кому - то слабо ответить на прямо поставленный вопрос.
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