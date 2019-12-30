|Цитата:
Rexyn:
Товарищи форумчане, не отклоняйтесь от темы топика, а то будем удалять и лишать ПП
На правах давно лишенного Пп или пП хотелось бы спросить пользователей что они смотрят под бой курантов, или кого?
Ну с нырлыкунами номерковыми всё предельно понятно, дежурный абайка будет смотреть в форум не написал ли кто чего.
А вот обычные пользователи?
Насколько я знаю, спрашивал, раньше очень много встречали НГ два раза по местному времени с почти неизменным Наном и по Москве с неизменным Пу.
Знаете ли чудеса медицины. Не меняются.
Что делать всем вошло в привычку, у обычного человека даже вариантов не было.
Пробка шампанского под заставку, шипящие бокалы под начало пафосного вещания в ящике и Конеччччно Под бой курантов дружное Ура с Новым годом!
Но вот приличному человеку что делать было, если встречали не дружной группой в штормовой палатке на высоте за 5тыс метров, а в комнате с телевизором?
В общем если хотите - делитесь историями.
Даже если у телевизора, будет интересно.
Не знаю кто что записал из путина,назарбаева,зеленско,лукашенко в поздравления.
Знаю Шнур своё поздравление записал!
Новый год случится скоро!
В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут.
Нестареющие лица -
Достижение науки.
С ними будут веселиться
В Новый год и наши внуки.