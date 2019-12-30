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§ NG.kz
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37655
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев впервые не обратится к казахстанцам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республиканских каналов. С наступающим 2020 годом граждан поздравит новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Уж лучше быть укр ботом,


А просто человеком со своим мнением вы считаете нельзя быть?

[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 15:02]
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§ Rexyn
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 181
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 30.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи форумчане, не отклоняйтесь от темы топика, а то будем удалять и лишать ПП. Беседы на свободные темы - во Флуд, пожалуйста.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6673
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравит обязательно,
Только в каком формате
Узнаем когда поздравит.
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§ Серый волк
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10977
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.12.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Товарищи форумчане, не отклоняйтесь от темы топика, а то будем удалять и лишать ПП

На правах давно лишенного Пп или пП хотелось бы спросить пользователей что они смотрят под бой курантов, или кого?
Ну с нырлыкунами номерковыми всё предельно понятно, дежурный абайка будет смотреть в форум не написал ли кто чего.
А вот обычные пользователи?
:lol:
Насколько я знаю, спрашивал, раньше очень много встречали НГ два раза по местному времени с почти неизменным Наном и по Москве с неизменным Пу.
Знаете ли чудеса медицины. Не меняются. :-)
Что делать всем вошло в привычку, у обычного человека даже вариантов не было.
Пробка шампанского под заставку, шипящие бокалы под начало пафосного вещания в ящике и Конеччччно Под бой курантов дружное Ура с Новым годом!
:-)
Но вот приличному человеку что делать было, если встречали не дружной группой в штормовой палатке на высоте за 5тыс метров, а в комнате с телевизором?
:lol:

В общем если хотите - делитесь историями.
Даже если у телевизора, будет интересно.
;-)

Не знаю кто что записал из путина,назарбаева,зеленско,лукашенко в поздравления.
:lol:
Знаю Шнур своё поздравление записал!
:lol: :lol:


Новый год случится скоро!
В новом, как и в том году,
Путин и Филипп Киркоров
Настроение создадут.
Нестареющие лица -
Достижение науки.
С ними будут веселиться
В Новый год и наши внуки.

:lol:
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§ Серый волк
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10977
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.12.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и вообще можно же сделать вместо надоевшего каждый год одного кадра интереснее!
Чтоб не из центра поздравляли, а мееееестные чиновники!
Веселуха будет!
:lol:
Ну как вот он в поздравление впаривать "достижения" будут!
Это же эквилибристика будет!
Ми нашим акунамататом хотим вам пожелать всего!
Бла - бла
мы успешно освоили, построили... провели... открыли...
весь год очищали город от излишков деревьев и бюджетов...
трудились в поте лица... и сшили даже одну куртку.
Её по выходным носит директор фабрики...
Главное, чтоб коротко, а то отчёты на три часа с трибуны ещё можно.
Выставить им часы песочные на три минуты в эфире!
Чтоб короткое, понятное новое и главное!
:lol:
:-)
А на Дожде в начале 2019года под бой курантов поздравляли телезрителей дети!
https://tvrain.ru/teleshow/novyj_god_na_dozhde_2019/deti-478196/
И выглядело это лучше фальшивых фраз двух старперов прилипших к креслам.
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