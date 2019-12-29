abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #7270





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2375

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 Цитата-//когда он приедет - тоже будет Майдан, потому как "диктатор".//









Диктатор не сюсюкается с уличными протестами и провокациями,сразу давит,в кризисные времена для страны это очень важно,люди уставшие от расхлябанности ему рукоплескают,но потом после 15-20 лет у власти,народ начинает забывать почему поддержали диктатора и все по новой...





Сталин успакоил народ от бесконечной гражданской

Наполеон вывел Францию из революционной чехорды и привел к победам

Каддафи,Хуссейн,Наср,Асад старший-удержали свои страны от разграбления

Ататюрк вывел Турцию из кризиза





А кто был перед ними? Кто после них?)