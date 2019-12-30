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§ NG.kz
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37654
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пьяное вождение казахстанцам может грозить до 10 лет лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.
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§ alex_60
Re: Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Машин слишком много в городе.
Надо как то ограничить.
Права с тридцати лет например выдавать.
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§ Revizorro
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 30.12.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Права с тридцати лет например выдавать.

А может лучше сделать до 65лет и не более.
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§ alex_60
Как ужесточат наказание за пьяное вождение в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6668
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Revizorro:
до 65лет и не более

Тоже вариант. Нормальный.
С 30 до 65.
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