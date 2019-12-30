alex_60 Стоматологические услуги будут входить в пакет ОСМС с 2020 года #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6662

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:38 Заголовок статьи в корне не правильный.

Надо написать большими буквами-Но Не Для Всех.

А это асп уже везде где только не можно,

И деньгами, и продуктами, и зубы им бесплатно. Перебор.



[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 15:49]