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§ NG.kz
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37653
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев впервые не обратится к казахстанцам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республиканских каналов. С наступающим 2020 годом граждан поздравит новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев.
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* alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Уж лучше быть укр ботом,


А просто человеком со своим мнением вы считаете нельзя быть?

[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 15:02]
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§ Rexyn
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 181
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 30.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи форумчане, не отклоняйтесь от темы топика, а то будем удалять и лишать ПП. Беседы на свободные темы - во Флуд, пожалуйста.
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* alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравит обязательно,
Только в каком формате
Узнаем когда поздравит.
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