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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18182
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все куплено , для порядка.


Алекс, лучше 31 декабря - съешь.
А то в кому - упадёшь.
Я то - привыкший... :lol: :oops:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


с котами ...не надо...слезы на глазах . серьезно.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
казахи- русские
Барыс-Автомобилист.
Целиноград - Свердловск .
хоккей.
4-2 , второй период
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.12.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
----Непряева - спринт - 3-е место.(# 7260 - жду ответа)

[Исправлено: Гога, 29.12.2019 - 15:47]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4:2 так и закончили.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Календарь с героями года завтра будет?)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что Украина сейчас представляет из себя,
Непонятно. Американский обком также сидит в Киеве, Коломойский у власти, и враг Америки. Майдановцы жгут шины если что.
Донбасс не вернётся, стопудово.
Власть боится делать какие то шаги,
Иначе предательство. Майдан.
Пять лет уже прошло.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Иначе предательство. Майдан.//



Начнёшь новые бои на Донбассе-майдан потомучто никто не хочет воевать
Перемирие объявить-майдан,потомучто трус
Донбассу независимость-майдан,во власти предатель

Страной управляет 5-6 тысяч майданутых,которыми управляют 10-15 кураторов получающих команды фиг пойми откуда)

Пока сильный лидер (с диктаторскими замашками) не приедет,все так и будет)

Россия это проходила в 90ых
Мы на пороге,либо пан либо пропал
Майданутых у нас не меньше и жечь они не только покрышки хотят....
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12313
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пока сильный лидер (с диктаторскими замашками) не приедет,все так и будет)

А когда он приедет - тоже будет Майдан, потому как "диктатор".
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//когда он приедет - тоже будет Майдан, потому как "диктатор".//




Диктатор не сюсюкается с уличными протестами и провокациями,сразу давит,в кризисные времена для страны это очень важно,люди уставшие от расхлябанности ему рукоплескают,но потом после 15-20 лет у власти,народ начинает забывать почему поддержали диктатора и все по новой...


Сталин успакоил народ от бесконечной гражданской
Наполеон вывел Францию из революционной чехорды и привел к победам
Каддафи,Хуссейн,Наср,Асад старший-удержали свои страны от разграбления
Ататюрк вывел Турцию из кризиза


А кто был перед ними? Кто после них?)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6662
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
купить новое постельное белье и фужерчики.
Новогодний тренд.
Коты плохого не посоветуют.
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