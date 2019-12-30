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§ NG.kz
Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе Верхнеуральск Челябинской области три пенсионерки организовали незаконное производство алкоголя на заброшенном ликеро-водочном заводе. За полгода им удалось создать незаконной продукции на 25,6 млн рублей.
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§ лимон
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.12.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
старички-разбойнички Урал ver.
с оборудованием то понятно, сырье где они брали? спирт тоже в цехах был?
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§ сайлау курманов
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3365
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы они пригласили меня, у них было бы всё по другому
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§ Victor Yang
Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12311
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Если бы они пригласили меня, у них было бы всё по другому

Судя по твоим "косякам" - их положение было бы значительно хуже.
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* Lex
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.12.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Судя по твоим "косякам" - их положение было бы значительно хуже.

))))) с языка снял 😂, с такой дипломатией можно сразу на кичи заезжать как к себе домой )))
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