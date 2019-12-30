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§ NG.kz
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев впервые не обратится к казахстанцам с новогодним поздравлением в полночь в эфире республиканских каналов. С наступающим 2020 годом граждан поздравит новый избранный президент Касым-Жомарт Токаев.
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§ Сабыр
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и не надо нам его поздравления. Человек уже в таком пчтенном возрасте надо бы уже под пледиком сидеть и нянчить праправнуков.
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§ alex_60
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6655
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан///

Фото не то президент уже другой.
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§ юля елиссева
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.12.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни разу не смотрела поздравления Назарбаева. Токаева тоже смотреть не собираюсь
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* abaika95
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2371
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ни разу не смотрела поздравления Назарбаева. Токаева тоже смотреть не собираюсь///


А кого смотрите?) Путина как я понял тоже думаю нет) Зеленского?)
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§ юля елиссева
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.12.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зеленского?)

дебаты Зенленского с Порошенко смотрела с огромным удовольствием и грустила от того, что у нас в авторитарном государстве подобных дебатов не будет еще долгие десятилетия.
Цитата:
abaika95:
А кого смотрите?)

Да вообще зомбоящик не включаю, тем более в ночь новогоднюю.
Но, спасибо нурлыбот за идею. Нарушу традицию и посмотрю поздравление Зеленского.
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§ Victor Yang
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12311
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Нарушу традицию и посмотрю поздравление Зеленского.

В 4.00 по нашему времени.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6655
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравит, даже не сомневаюсь.
Типа на улицу выйдет прогуляться,
А тут ёлочка и хабар.
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§ alex_60
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6655
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по факту последнее поздравление, которое
Помню, я устал, я ухожу.
Потом Путин с Медведевым вдвоём на Красной площади.
Где Токаева смотреть даже не знаю.
Москва в какое время тоже непонятно.
Так что приходится самому речь толкать.

[Исправлено: alex_60, 30.12.2019 - 13:48]
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* abaika95
Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в полночь
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2371
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.12.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но, спасибо нурлыбот за идею//



Незачто ЗЕбот)УКРбот) КВНбот или 95кварталобот)
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§ Я
Re: Назарбаев впервые не поздравит казахстанцев с Новым годом в...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.12.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам не кажется странным , что
Цитата:
юля елиссева:
в авторитарном государстве

возможно
Цитата:
юля елиссева:
дебаты Зенленского с Порошенко смотрела
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