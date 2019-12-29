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§ NG.kz
Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника полиции ЗКО журналиста
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Буквально минут 10 назад завершилось судебное заседание по делу Айболата Букенова. И у меня хорошая новость. Я выиграла этот суд!» - говорит на распространенном в Сети видео Дана Дуйсекенова.
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* drakon
Re: Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18182
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, я правильно - понял?
Журналисты - начали "войну",
между собой?... :-o
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§ сайлау курманов
Re: Журналистка порадовалась аресту критиковавшего начальника...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3365
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.12.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черт знает что, где Кони, где люди, все перемешалось, зачем такое писать перед праздниками
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