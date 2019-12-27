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§ NG.kz
Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37650
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уходящий год, как и любой другой, запомнился не только тихими радостями, но и громкими судебными делами. Он прошел под знаком нескончаемых коррупционных процессов с участием чиновников и полицейских. За получение крупной взятки за решетку отправился даже районный судья, что большая редкость для нашего правосудия.
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§ Coopidon
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 27.12.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сакемаке, э братан, держись!
Мы с тобой!
УДО, мудо, штраф насобираем, потом отдашь!
Дачку-передачку, скажи все организуем.
Свидетель-потерпевши- скажи, с ним подьедем с братишками-пообщаемся.

:-o
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§ elektron
Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

ДА да где то я это уже слышал :-P
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§ alex_60
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6655
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие интересно пахан наколки сделал.
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§ yudjin
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где "цвет" страны, вот где "героев" на календарь НГ искать надо... В Забойном отделе.
3,14..ц стране с такими стражами, с такими руководителями...
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* abaika95
Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2371
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//3,14..ц стране с такими стражами, с такими руководителями//



Начались рыдания))самое интересное читая новости из России или Украины,комментарии там от диванных экспертов-настрадамусов о скором апокалипсисе и всемирно пи..е одинаковые) диваны наверно иногда нужно менять,может жесткие стали,попе больно)
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§ Тот самый
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
стал экс-аким Костаная Ахмедбек АХМЕТЖАНОВ, который довольно быстро освободился


Вот этого верните акимом, а то задолбали проезды нечищенные внутри 5,7,8 микрорайонов. Колеи везде. Все они воруют, при этом хотя бы дороги чистили лучше.
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§ Тот самый
Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.12.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
самое интересное читая новости из России или Украины


Из Африки еще новостей загуглите ;-), там диваны кожаные едят бывает. Равняться надо на страны из первой 30-ки и самим становится примером для остальных стран СНГ. Разве не так сказал Елбасы? А такого уровня коррупции нет ни в одной из 30 стран ОЭСР (OECD).
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