Тот самый Re: Забойный Костанай: куда криминальная вывела... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 294

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:20 Цитата: abaika95:

самое интересное читая новости из России или Украины



Из Африки еще новостей загуглите , там диваны кожаные едят бывает. Равняться надо на страны из первой 30-ки и самим становится примером для остальных стран СНГ. Разве не так сказал Елбасы? А такого уровня коррупции нет ни в одной из 30 стран ОЭСР (OECD).