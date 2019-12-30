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§ NG.kz
Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный ликеро-водочный завод в Челябинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В городе Верхнеуральск Челябинской области три пенсионерки организовали незаконное производство алкоголя на заброшенном ликеро-водочном заводе. За полгода им удалось создать незаконной продукции на 25,6 млн рублей.
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§ лимон
Re: Три пенсионерки незаконно запустили заброшенный...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 30.12.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
старички-разбойнички Урал ver.
с оборудованием то понятно, сырье где они брали? спирт тоже в цехах был?
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