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§ NG.kz
Почему самолет BekAir врезался в дом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37648
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация, начинающаяся с фразы «Срочно!!! Новые шокирующие обстоятельства, по земельным участкам и частным домостроениям, где произошло крушение воздушного судна BekAir» в первые же часы набрала более тысячи лайков и больше сотни перепостов.
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§ директор пляжа
Re: Почему самолет BekAir врезался в дом
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.12.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так там целая улица, случайно построились?
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