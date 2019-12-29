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≡ Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.12.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимний семейный фестиваль "QostanayWinterFamilyFest" прошел на площади перед облакиматом. Стартовала программа с забега по скандинавской ходьбе. А самым эмоциональным моментом праздника стала эстафета "Папа, мама, я - спортивная семья".
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§ Добринцофф
Re: Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза -...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6888
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.12.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Людей пока мало, погода подвела. Но концертная программа рассчитана до 18 часов. Мы ждём всех костанайцев. А то заготовили много подарков, но получать их некому.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37218

Те кто не пришёл на площадь,то же участвуют в конкурсах и эстафетах,называются они "попробуй проедь на ОРТ" "или найди свободное место на парковке ТЦ" если повезло и всё таки припарковался то потом будет второй уровень,"обгони всех с тележкой ,накидай туда продуктов и первый приди на кассу.
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§ лимон
Re: Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза -...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.12.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
или найди свободное место на парковке ТЦ" если повезло и всё таки припарковался то потом будет второй уровень,"обгони всех с тележкой ,накидай туда продуктов и первый приди на кассу.


ну не знаю. сегодня в с 10 до 11 утра в апельсине машин 5-7 на парковке было и кассиров больше чем покупателей. а вот в астыкжане в 8-30 на парковке больше 20 машин и один кассир :-)
на базар или складскую перед новогодними праздниками стараюсь не соваться
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§ Victor Yang
Re: Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза -...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12308
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.12.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
будет второй уровень,"обгони всех с тележкой ,накидай туда продуктов и первый приди на кассу.

Я в этом году воспользовался советом коллеги и заказал в интернете с доставкой.
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§ Vit
Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза - наступающий Новый год начали отмечать в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8712
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.12.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл в местный магаз. Купил все ингредиенты к столу и не парюсь. Весь процесс занял 5 мин.
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