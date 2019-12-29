Цитата: Добринцофф:

или найди свободное место на парковке ТЦ" если повезло и всё таки припарковался то потом будет второй уровень,"обгони всех с тележкой ,накидай туда продуктов и первый приди на кассу.



ну не знаю. сегодня в с 10 до 11 утра в апельсине машин 5-7 на парковке было и кассиров больше чем покупателей. а вот в астыкжане в 8-30 на парковке больше 20 машин и один кассир

на базар или складскую перед новогодними праздниками стараюсь не соваться