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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18182
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.12.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все куплено , для порядка.


Алекс, лучше 31 декабря - съешь.
А то в кому - упадёшь.
Я то - привыкший... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


с котами ...не надо...слезы на глазах . серьезно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
казахи- русские
Барыс-Автомобилист.
Целиноград - Свердловск .
хоккей.
4-2 , второй период
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1846
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.12.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
----Непряева - спринт - 3-е место.(# 7260 - жду ответа)

[Исправлено: Гога, 29.12.2019 - 15:47]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6652
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4:2 так и закончили.
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