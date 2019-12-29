Добринцофф Re: Эстафета семей, забег собак и резиденция Деда Мороза -... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6888

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:02 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37218 Людей пока мало, погода подвела. Но концертная программа рассчитана до 18 часов. Мы ждём всех костанайцев. А то заготовили много подарков, но получать их некому.Источник:

Те кто не пришёл на площадь,то же участвуют в конкурсах и эстафетах,называются они "попробуй проедь на ОРТ" "или найди свободное место на парковке ТЦ" если повезло и всё таки припарковался то потом будет второй уровень,"обгони всех с тележкой ,накидай туда продуктов и первый приди на кассу.