abaika95 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2366

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата-//Нет, я Лютеранин... Мартина Лютера - знаешь?Он основал нашу Веру.Протестантскую...500 лет назад...//





Лично Лютера не знаю,не пили вместе а так да изучал его движение)



И основатели вашей веры это апостолы ученики Иисуса а Лютер просто обосновал веру в него без пышных обрядов и без поклоненения папе)