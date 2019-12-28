alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #7252





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6649

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:35 спортновости не то что радуют, а просто взрывают мозг.

Устюгов первый,Большунов второй на первом этапе тур де ски.

Россия- Канада 6-0 молодежный чемпионат мира,по хоккею,

в Чехии проходит. групповой этап.

Анна Щербакова- чемпионка России.в фигурном катании.

про молодежный чемпионат мира по хоккею.

Казахстан в элите, играет во во второй группе.

пока два проигрыша, Швейцарии и Словении. с минимальным счетом.

но пресса у команды просто невероятная.

похвал выше крыши. значит есть за что.