ACROS Re: В Нур-Султане почтили память жертв авиакатастрофы, озвучив... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 69

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:40 Конечно НЕТ. Есть такое понятие - НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ. Если Токаев проведёт полномасштабное расследование и доведёт его до конца, невзирая на начавшееся давления на него ( на кону очевидно ДЕНЬГИ и НЕМАЛЫЕ и ФАМИЛИИ известных и влиятельных людей) - начиная с министерства и кончая простым пилотом: кто и почему дал команду на отмену сертификата и почему это было принято в разрез всем нормам и самое главное КТО принимал решения. Вот если он ЭТО сделает - то РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ему, как ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ.