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≡ На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не работает светофор		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не работает светофор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео опасной ситуации на дороге прислал сегодня, 26 декабря, "НГ" пользователь нашего сайта Юрий. По его словам, светофор на этом перекрестке работает через день.
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§ dandiv
Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С кольцом было проще, но нет нужен перекресток со светофорами (которые как автор указал частенько не работают)
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§ olegggon
На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не работает светофор
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 26.12.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вечером на Герцена крупная авария была, 5-6 машин точно было повреждено. Полностью была перекрыта 1 сторона. Перед Кубеева. Пробка сильная была.
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§ 3DO
Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.12.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "крупная авария была"
Че там, очередной "шумахер", решивший, что законы физики и зимние условия его не касаются и так проскочет?
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§ olegggon
Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.12.19 - 05:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
там, очередной "шумахер", решивший, что законы физики и зимние условия его не касаются и так проскочет?


Тут видео последствий на Герцена. Всех пустили по встречной.

https://youtu.be/OTZNYyTEuXM
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§ ACROS
Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.12.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, почему убрали кольцо? Самое гениальное - это есть и самое простое.Кольцо - это и есть самое простое и беззатратное решение. Не нужно ни светофоров, ни электричества. На пустом месте создали гемморой. Когда выезжаешь со Складской или ОРТ сразу налево нельзя, надо проехать направо и развернуться на этом перекрестке - тоже большая проблема , особенно в часы пик. Наверное это особенности концепции "слышащего" и "удобного" для граждан государства. Мелочь скажете - конечно мелочь,но из мелочей и состоит жизнь.
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