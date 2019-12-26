ACROS Re: На перекрестке перед ТЦ "Костанай плаза" снова не... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 69

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:02 Действительно, почему убрали кольцо? Самое гениальное - это есть и самое простое.Кольцо - это и есть самое простое и беззатратное решение. Не нужно ни светофоров, ни электричества. На пустом месте создали гемморой. Когда выезжаешь со Складской или ОРТ сразу налево нельзя, надо проехать направо и развернуться на этом перекрестке - тоже большая проблема , особенно в часы пик. Наверное это особенности концепции "слышащего" и "удобного" для граждан государства. Мелочь скажете - конечно мелочь,но из мелочей и состоит жизнь.