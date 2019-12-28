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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6647
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
это совсем не значит, что я против русских.


но...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6647
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что ты гонишь. тебя сербы насиловали? ты там за косово воевала? в башкирском батальоне?


так ты на вопрос не ответила.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6647
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
это совсем не значит, что я против русских.


кончай . ну если кончила, прости.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1843
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
или полет на луну вдвоем.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36524&viewmode=flat&sortorder=0&start=7230
----Счастливого пути !! Можно и в одну сторону.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1843
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.12.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так ты на вопрос не ответила.
----А вы на вопросы вообще не отвечаете никогда. Отстаньте от девушки !!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6647
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и наступило последнее воскресенье года. И надо провести его так
Чтобы не было стыдно за бесцельно прожит.. Й год.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6647
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спортновости не то что радуют, а просто взрывают мозг.
Устюгов первый,Большунов второй на первом этапе тур де ски.
Россия- Канада 6-0 молодежный чемпионат мира,по хоккею,
в Чехии проходит. групповой этап.
Анна Щербакова- чемпионка России.в фигурном катании.
про молодежный чемпионат мира по хоккею.
Казахстан в элите, играет во во второй группе.
пока два проигрыша, Швейцарии и Словении. с минимальным счетом.
но пресса у команды просто невероятная.
похвал выше крыши. значит есть за что.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6647
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.12.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В лесу родилась ёлочка, в лесу она жила,
На Красном Кордоне...
Или ещё рано?
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.12.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И надо провести его так Чтобы не было стыдно за бесцельно прожит.. Й год.
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