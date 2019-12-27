Цитата: юля елиссева:

Зато наши вертолеты будут летать на оригинальных движках украинского производителя, а не на китайских клонах.



Какие оригинальные движки, что вы несете? Немного в теме по этому вопросу, так что могу сказать, чем занимаются они в этом Сиче. В-основном, продлением техресурсов старых двигателей по пониженным ценам.

Почему демпингуют - объяснение простое, большое использование контрафактных запчастей из того же Китая

и с разборов неликвида. Приличные вертолетные авиакомпании, тот же UTair, никогда свою матчасть на продление на Украину не повезут, все в авиационной среде хорошо знают, какие там порядки и какой там бардак со взятками. За бабки подпишут, все что хотите, тем более для борта из другого государства.

А вот те, кто хочет поэкономить на свой риск, те - да, пользуются. Не так давно под Чимкентом упал ваш военный транспортный АН из-за отказа управления и двигателя. И установленный факт был, что незадолго до катастрофы он проходил продление техресурса на родном заводе на Украине