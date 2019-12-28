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§ NG.kz
В Нур-Султане почтили память жертв авиакатастрофы, озвучив требования к властям
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37644
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более десятка человек почтили память жертв крушения самолета близ алматинского аэропорта. Около полудня они собрались у мемориала жертвам Голода, прочитали молитву за упокой погибших в трагических событиях с начала этого года и возложили цветы.
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§ ACROS
Re: В Нур-Султане почтили память жертв авиакатастрофы, озвучив...
ACROS


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Сообщений: 67
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.12.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, почему покупают б/у -шные самолёты? Мы же не бедная африканская страна. А,страна входящая в 50-ку развитых стран мира( по уверениям властей) и стремящая войти в 30-ку индустриально развитых стран мира. Лицензию- отобрать; Компанию - расформировать; Руководителей - арестовать и под суд. Если Токаев всего этого не сделает; поддасться влиянию финансово-промышленной группировке, он конечно и дальше как номинально так и физически будет Президентом страны, но морально, народ в нём уже не будут видеть Лидера страны, Гаранта Конституции.
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§ Добринцофф
В Нур-Султане почтили память жертв авиакатастрофы, озвучив требования к властям
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.12.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Лицензию- отобрать; Компанию - расформировать; Руководителей - арестовать и под суд. Если Токаев всего этого не сделает; поддасться влиянию финансово-промышленной группировке, он конечно и дальше как номинально так и физически будет Президентом страны, но морально, народ в нём уже не будут видеть Лидера страны, Гаранта Конституции.

Вы предлагаете после каждой катастрофы президента менять?
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