ACROS Re: В Нур-Султане почтили память жертв авиакатастрофы, озвучив... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 67

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:22 Действительно, почему покупают б/у -шные самолёты? Мы же не бедная африканская страна. А,страна входящая в 50-ку развитых стран мира( по уверениям властей) и стремящая войти в 30-ку индустриально развитых стран мира. Лицензию- отобрать; Компанию - расформировать; Руководителей - арестовать и под суд. Если Токаев всего этого не сделает; поддасться влиянию финансово-промышленной группировке, он конечно и дальше как номинально так и физически будет Президентом страны, но морально, народ в нём уже не будут видеть Лидера страны, Гаранта Конституции.