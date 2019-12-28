Цитата: alex_60:

главное чтобы кнопочные не отметили. нокия x 1 с двумя симками всегда со мной. ответит на любой вызов.

Моя Мама старше тебя и я долго не мог научить ёё читать СМС,пока в один прекрасный день у неё не появился смартфон,теперь мы без проблем общаемся по ватцапу,она обзвонила всех подружек из дальнего и ближнего зарубежья и говорит ,что смартфон намного проще и понятнее кнопочного тел.