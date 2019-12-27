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≡ Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская вертолётная авиакомпания признала свою вину и выплатила 2,2 млн тенге. Это первый случай погашения штрафа за нарушение запрета использования воздушного пространства Украины
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§ юля елиссева
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 14:46
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12307
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Традиция сия сложилась, когда

Неважно когда она сложилась - традиция рукопожатий сложилась когда надо было показать что у тебя нет оружия - сейчас оружие запрещено и никому ничего доказывать не надо, но традиция осталась. Важно что сейчас правильно по-русски - НА Украине. Возможно через несколько десятков лет и установится новое правило, согласно которому говорится "В". Но это ещё неточно.

[Исправлено: Victor Yang, 28.12.2019 - 14:54]
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§ elektron
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Традиция сия сложилась, когда русский язык называли великорусским, а украинский малорусским наречием

Хосподи, говоры какие то. И что?
В германии, которая навряд ли больше Костанайской области, на сегодня больше этих "говоров". Чем на вашей карте. :lol:
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§ elektron
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Ни Хабар, ни оголтелую пропаганду кремлевских каналов не смотрю, в отличие от большинства зомбированных форумчан, рвущих глотку за Путина.

Вот тоже ничего перечисленного вами не смотрю, за Путина глотку не рву. Просто видение ситуации другое.
8-)
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§ Козлов я
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.12.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я все думал,кого мне напоминает ава Юли? Нашел.
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§ юля елиссева
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 15:11
Комментарий удален модератором.
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§ electro
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
козлов отжег
:lol:
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§ Kairat stayer
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1604
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В германии, которая навряд ли больше Костанайской области, на сегодня больше этих "говоров". Чем на вашей карте.


Ранее ещё больше было всяких, пришлось систематизировать, в сентября 2017 года мельком коснулись данного вопроса, цитирую:

Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=31492&viewmode=flat&sortorder=0&start=300

По теме, на мой взгляд выплатили штраф, чтобы не попасть под санкций, тем более компания осуществляет грузо и пассажироперевозки в Европу.
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§ dvb
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 28.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Зато наши вертолеты будут летать на оригинальных движках украинского производителя, а не на китайских клонах.


Какие оригинальные движки, что вы несете? Немного в теме по этому вопросу, так что могу сказать, чем занимаются они в этом Сиче. В-основном, продлением техресурсов старых двигателей по пониженным ценам.
Почему демпингуют - объяснение простое, большое использование контрафактных запчастей из того же Китая
и с разборов неликвида. Приличные вертолетные авиакомпании, тот же UTair, никогда свою матчасть на продление на Украину не повезут, все в авиационной среде хорошо знают, какие там порядки и какой там бардак со взятками. За бабки подпишут, все что хотите, тем более для борта из другого государства.
А вот те, кто хочет поэкономить на свой риск, те - да, пользуются. Не так давно под Чимкентом упал ваш военный транспортный АН из-за отказа управления и двигателя. И установленный факт был, что незадолго до катастрофы он проходил продление техресурса на родном заводе на Украине
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§ таноми52
Re: Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией,...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1433
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.12.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
видение ситуации у вас как раз такое, которое кремлевские политтехнологи и хотят видеть..


А что такого отвратительного хотят видеть кремлёвские политтехнологи?
А что хотят видеть западные политтехнологи?
И удаётся ли западным так же воздействовать на публику и "зомбировать" её?
И не являетесь ли Вы также продуктом их воздействия?
Или, может, всё-таки каждый из нас самостоятельно формирует свои убеждения?
Которые, вот неожиданность, могут совпадать или с кремлёвскими, или с западными версиями :-(
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