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§ NG.kz
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая функция будет доступна только в групповых чатах. Она позволяет пользователям создавать сообщения с таймером. То есть сообщения будут сами удаляться через некоторое время, будь то час, день, неделя, месяц или год.
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* alex_60
Re: WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное чтобы кнопочные не отметили.
нокия x 1 с двумя симками всегда со мной.
ответит на любой вызов.
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* Добринцофф
Re: WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6884
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главное чтобы кнопочные не отметили. нокия x 1 с двумя симками всегда со мной. ответит на любой вызов.

Моя Мама старше тебя и я долго не мог научить ёё читать СМС,пока в один прекрасный день у неё не появился смартфон,теперь мы без проблем общаемся по ватцапу,она обзвонила всех подружек из дальнего и ближнего зарубежья и говорит ,что смартфон намного проще и понятнее кнопочного тел. :-)
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* alex_60
WhatsApp добавил новую функцию в групповых чатах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
что смартфон намного проще и понятнее кнопочного тел.


разные вещи.
таскать кирпич смартфон так весело..
я с собой только нокию x1 таскаю,пока живая.
смартфон или в машине или дома лежит. или по необходимости.
ну ты то понятно цены снимаешь в маркетах на видео.
апельсин весь снял?

[Исправлено: alex_60, 28.12.2019 - 17:11]
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