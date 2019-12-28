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§ NG.kz
Как правильно принимать парацетамол
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парацетамол является одним из самых популярных медицинских препаратов в Казахстане. Не так давно Казнет всколыхнула новость о смерти 7-летней девочки, которая якобы отравилась именно этим лекарством. Корреспондент Tengrinews.kz попытался разобраться, как и в каких объемах нужно принимать популярный препарат, чтобы избежать подобных случаев.
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* alex_60
Re: Как правильно принимать парацетамол
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Парацетамол является одним из самых популярных
медицинских препаратов в Казахстане.//

серьезно?
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