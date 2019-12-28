Цитата: В психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию

Просьба какая то детская. Да не забудут они уже некогда это. Для них как второе рождение произошло. А вот для тех кто потерял близких, это огромная трагедия и не какие васапы не помогут забыть даже через 20 лет. Знаю по себе.