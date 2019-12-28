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§ NG.kz
Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air попросили врачи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию. Поэтому наша общая задача сейчас не напоминать этим людям о пережитом, не возвращать их к перенесенным эмоциям страха и ужаса", - сказала психолог Ксения Зидинская.
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§ electro
Re: Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название: Не рассылать фото и видео с места
в статье фото с места
:-x
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§ Vit
Re: Не рассылать фото и видео с места падения самолета Bek Air...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В психике у пострадавших сработал защитный механизм, для того, чтобы мозг мог забыть трагедию

Просьба какая то детская. Да не забудут они уже некогда это. Для них как второе рождение произошло. А вот для тех кто потерял близких, это огромная трагедия и не какие васапы не помогут забыть даже через 20 лет. Знаю по себе.
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