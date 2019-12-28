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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А сегодня будут показыватьС Легким паром. По каналам других стран.

Не я как положено 31-го смотреть буду. :lol: ;-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не я тоже,
я про буквально. в переносном смысле.
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


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Сообщений: 1486
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А разбомбленная и на куски поделённая Югославия - демократичный выбор?

сербы самые большие шовинисты на балканском полуострове. Не, сложилось у них сделать всех соседей сербами. Этнические чистки в Косово кто их заставлял делать? Передупреждали Милошевича неоднократно, чтобы чистки этнические прекратил. Не понял чувак и в итоге получил по заслугам. Хотя, да, кремлёвские каналы говорят, что америкосы гады и мирных сербов бомбили. Первому каналу надо свято верить! Цитата:
elektron:
Или Хунта с войной пришла туда?

опять перлы кремлевской пропаганды. Когда кремлевская хунта в Чечню входила, и порядок там наводила, что же вы за независимость Ичкерии не топили? А может вы еще и в распятого "хунтой" мальчика верите? Или в то, что каждому украинскому воину по 2 раба из Донбасса полагается. Об этом ведь тоже первый канал говорил.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
было два чека городских.
поехали в апельсин.
все куплено , для порядка.
но из за этого- погода хорошая, время есть.
погуляли, посмотрели.
мне винные ряды понравились. километры.
хотел попросить стульчик, посидеть в атмосфере,
там же через пробки что то приникает.
стульчиков не было. обидно.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что это, она разбушевался, других дел нет?
баурсаки или как их там печь .
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Передупреждали Милошевича неоднократно

Только вот странно, в заключении скончался. А обвинения так и не были доказаны. Не срастается.

Цитата:
юля елиссева:
что америкосы гады и мирных сербов бомбили

абсолютно верно, и не только сербов. Если всех посчитать... Ого го сколько будет.Цитата:
юля елиссева:
Когда кремлевская хунта в Чечню входила, и порядок там наводила, что же вы за независимость Ичкерии не топили?

Вы намеренно подменяете понятия терроризм?
Цитата:
юля елиссева:
А может вы еще и в распятого "хунтой" мальчика верите? Или в то, что каждому украинскому воину по 2 раба из Донбасса полагается. Об этом ведь тоже первый канал говорил.

Абсолютно не в курсе. Не смотрю русское уже более 10-ти лет. Но показывают на немецких каналах в том числе, как гибнут люди и дети в том числе. И кто с войной пришёл. Только слепой может этого не видеть.
Точно тоже самое в 2008-ом было - "Россия напала на Грузию"
Потом правда даже извенения были. Только вот отхвата Абхазии не простили.

[Исправлено: elektron, 28.12.2019 - 10:52]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не я как положено 31-го смотреть буду.


законопослушный.
а под одеялом?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
сербы сам


ну что ты гонишь. тебя сербы насиловали?
ты там за косово воевала?
в башкирском батальоне?

[Исправлено: alex_60, 28.12.2019 - 15:53]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.12.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
законопослушный.

да я ещё и на машинке крестиком вышивать умею (с) :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да я ещё и на машинке крестиком вышивать умею (с)


да знаю,по телику показывали.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мои самые лучшие воспоминания- о Югославии. уже не раз говорил.
потому что первые конечно.
Загреб, Дубровник, Альпы на Новый год. три месяца.
Белград отьезд-приезд. по работе.
хорваты как бы .но когда мы уезжали,
слезы на глазах были и у нас и у них.
как в пионерском лагере.

[Исправлено: alex_60, 28.12.2019 - 16:10]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8711
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.12.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлю опять понесло. Русофобка жеская. Чем нашу башкирочку русские то обидели?)))
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 17.00 должны позвонить из апельсина,
что мы выиграли ,холодильник последней модели с управление по вай фай,
или полет на луну вдвоем.
готов на оба варианта.
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


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Сообщений: 1486
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.12.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Русофобка жеская.

вит, не путай дар божий с яичницей. Никогда русофобкой не была и не буду. Если я не поддерживаю нынешнюю политику руководства России, это совсем не значит, что я против русских.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Если я не поддерживаю нынешнюю политику руководства России,


а ты поддерживаешь политику Китая?
Казахстана, Токаева?
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