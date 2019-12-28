Цитата: юля елиссева:

Передупреждали Милошевича неоднократно

Только вот странно, в заключении скончался. А обвинения так и не были доказаны. Не срастается.



Цитата: юля елиссева:

что америкосы гады и мирных сербов бомбили

абсолютно верно, и не только сербов. Если всех посчитать... Ого го сколько будет.Цитата: юля елиссева:

Когда кремлевская хунта в Чечню входила, и порядок там наводила, что же вы за независимость Ичкерии не топили?

Вы намеренно подменяете понятия терроризм?

Цитата: юля елиссева:

А может вы еще и в распятого "хунтой" мальчика верите? Или в то, что каждому украинскому воину по 2 раба из Донбасса полагается. Об этом ведь тоже первый канал говорил.

Абсолютно не в курсе. Не смотрю русское уже более 10-ти лет. Но показывают на немецких каналах в том числе, как гибнут люди и дети в том числе. И кто с войной пришёл. Только слепой может этого не видеть.

Точно тоже самое в 2008-ом было - "Россия напала на Грузию"

Потом правда даже извенения были. Только вот отхвата Абхазии не простили.



[Исправлено: elektron, 28.12.2019 - 10:52]