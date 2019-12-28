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§ NG.kz
Выпускники вузов должны отработать гранты или вернуть деньги государству. Как это работает?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37640
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государство требует от бывших студентов-грантников трёхгодичную отработку или вернуть деньги, потраченные на обучение молодого специалиста в вузе. Часто такие дела доходят до суда. И большинство решений выносятся не в пользу выпускника.
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§ maxsaf
Re: Выпускники вузов должны отработать гранты или вернуть деньги...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4674
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В нынешнем году количество не прибывших выросло до 6 000

Создать онлайн базу данных аннулированных дипломов, и всех "косячников" - в черный список.
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§ ACROS
Re: Выпускники вузов должны отработать гранты или вернуть деньги...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.12.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо было при Союзе. Место своей работы, должность и размер оклада уже знал за полгода до окончании учебы, на комиссий по распределению; подьемные выплачивались; шесть окладов через полгода выдавались БЕСПЛАТНО; квартира с мебелью в совхозе тоже в первую очередь; корова на обзаведение ЛПХ тоже бесплатно; в течении три года отработки Закон охранял тебя, имеющего статус "молодого специалиста", от незаконного увольнения придурка-директора совхоза; все девчата в совхозе на молодого холостого специалиста "глаз" положили; ты был кандидатом-женихом №1 на подрастающую дочку директора совхоза и много еще чего хорошего. Сейчас молодые специалисты в сельском ТОО не очень то и нужны: каждый специалист "тянет" две-три должности , причём за одну зарплату.
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