ACROS Re: Выпускники вузов должны отработать гранты или вернуть деньги... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 66

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:46 Как хорошо было при Союзе. Место своей работы, должность и размер оклада уже знал за полгода до окончании учебы, на комиссий по распределению; подьемные выплачивались; шесть окладов через полгода выдавались БЕСПЛАТНО; квартира с мебелью в совхозе тоже в первую очередь; корова на обзаведение ЛПХ тоже бесплатно; в течении три года отработки Закон охранял тебя, имеющего статус "молодого специалиста", от незаконного увольнения придурка-директора совхоза; все девчата в совхозе на молодого холостого специалиста "глаз" положили; ты был кандидатом-женихом №1 на подрастающую дочку директора совхоза и много еще чего хорошего. Сейчас молодые специалисты в сельском ТОО не очень то и нужны: каждый специалист "тянет" две-три должности , причём за одну зарплату.