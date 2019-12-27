Victor Yang Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае? #15





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:46 Цитата: Добринцофф:

Как можно сравнивать скорую,полицию и водителя автобуса?

В контексте фразы "у них тоже свои семьи есть" - вообще разницы нет - водитель, врач или полицейский.

Цитата: Добринцофф:

Что за экстренная необходимость развозить выпивших людей посреди ночи на автобусе?

Да всегда так было - я ещё студентом был и тогда по гостям в новогоднюю ночь много разъезжал. На такси, как понимаешь, денег не было. Неудобство 20-ти водителей обеспечивает удобство тысячам жителей. Вот то что у нас неправильно организованы перевозки по городу - это другое дело.