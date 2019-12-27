|Цитата:
Наверное не просто так написала- НАБОЛЕЛО от кучи денег.
Не имею ни малейшего отношения. Просто возмутил сей факт.
Цитата:
Во-вторых, - обычная практика при сменной работе.
Необычная, в контексте водителя городского автобуса. Работа посменная, но до 23.00, остальное-исключительно Ваши проблемы. Летайте хоть в ступах до места назначения.
Цитата:
Скорая, полиция, охрана,
А вот тут -пожалуйста. Сутки через двое (трое), выпала смена на НГ- будь добр работать.
Цитата:
Неудобство 20-ти водителей обеспечивает удобство тысячам жителей.
А почему удобство тысячам обеспечивается за счет неудобства этих двадцати? Это Ваше жизненное кредо?
В новогоднюю ночь- будьте любезны выложить бабки на такси.Не хотите платить- пешком топайте. Накушались до потери пульса,упали в сугроб,замерзли-это Ваш выбор. Да и смысл работы водителей до 2 или 3 часов? Народ колобродить будет до утра.