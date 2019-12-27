/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Днем и вечером до 23.00 31 декабря автобусы будут работать в обычном режиме. Затем у водителей будет 1,5 часовой перерыв. Первые автобусы 1 января выйдут на маршрут в 00:30.
Читать новость

§ Victor Yang
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12302
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.12.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как можно сравнивать скорую,полицию и водителя автобуса?

В контексте фразы "у них тоже свои семьи есть" - вообще разницы нет - водитель, врач или полицейский.
Цитата:
Добринцофф:
Что за экстренная необходимость развозить выпивших людей посреди ночи на автобусе?

Да всегда так было - я ещё студентом был и тогда по гостям в новогоднюю ночь много разъезжал. На такси, как понимаешь, денег не было. Неудобство 20-ти водителей обеспечивает удобство тысячам жителей. Вот то что у нас неправильно организованы перевозки по городу - это другое дело.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 1
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх