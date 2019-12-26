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≡ Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сервисный центр «Антикор орталыгы» открылся сегодня, 26 декабря, в Костанае. Предполагается, что здесь будет оказываться правовая помощь населению в части противодействия коррупции.
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§ ACROS
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.12.19 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, конечно, куда нам в калашний ряд. Мы тут у себя в деревне лаптем щи хлебаем. Обыватель ACROS в курсе чем занимается силовые структуры МВД, ГП и КНБ и какие подразделения существуют в структуре этих ведомств и чем они конкретно занимаются. Они все вместе и каждый порознь занимаются и экономическими преступлениями и незаконным оборотом наркотиков и терроризмом и бытовыми преступлениями и преступлениями в сфере IT технологии - всё это входит и в понятие - НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Кстати, насколько я в курсе: ОБЫВАТЕЛЬ - человек лишенный общественного кругозора,не участвующий в жизни общества, замкнутый на своих, сугубо личных интересах, впрочем я могу и ошибаться, может КТО ТО поправит меня ?
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