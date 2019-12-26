ACROS Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 65

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:52 Ну да, конечно, куда нам в калашний ряд. Мы тут у себя в деревне лаптем щи хлебаем. Обыватель ACROS в курсе чем занимается силовые структуры МВД, ГП и КНБ и какие подразделения существуют в структуре этих ведомств и чем они конкретно занимаются. Они все вместе и каждый порознь занимаются и экономическими преступлениями и незаконным оборотом наркотиков и терроризмом и бытовыми преступлениями и преступлениями в сфере IT технологии - всё это входит и в понятие - НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Кстати, насколько я в курсе: ОБЫВАТЕЛЬ - человек лишенный общественного кругозора,не участвующий в жизни общества, замкнутый на своих, сугубо личных интересах, впрочем я могу и ошибаться, может КТО ТО поправит меня ?