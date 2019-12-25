Суть сих мероприятий показать насколько недееспособна, извращены правозащитные органы. Сейчас же не утаишь уже, все разносится в сети. Сейчас иски к слугам народа, а завтра их сольют же свои за коррупцию, что закономерным итогом. И тк, кто поливал грязью растворятся и сбегут. В финляндии такого бардака в правосудии не было бы. Там о родине думают. Поэтому и дивут в социализме и все у них на местах. Все едины перед законом и миллионер и служитель народа и последний бомж.кстати, там не дадут умереть с гололу и не оставят ьез крыши над голлвой и не пилят бюджет, потому что это считается изменой родине. А у нас это считается, хорошо устроился в жизни, молодец!