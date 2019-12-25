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≡ Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" Николай Гиньятов просил привлечь к административной ответственности Елену Скаредину по ч.1 ст. 456-1 КоАП РК (незаконное ограничение права на доступ к информации).
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§ abaika95
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Циатат-//лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите//


Ну ладно Сталкер он хоть юрист грамотный) ну вы то куда Сайлау?) не в обиду будь сказано но у вас судя потому что Сталкер понарасказывал грешков не меньше чем у запровитого коррупционера) как говорят либеральные кликушы,начни с себя и мир изменится) вот вам совет)

Борцуны блин)
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§ сайлау курманов
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы за люди, любите собирать сплетни, у вашего сталкера видеогрехов наводнивших ватцап не меньше чем у меня,я же говорил,нынче хозяева заведения отвечают по всем нарушениям сотрудников и арендаторов. То что там написали не мое, я вообще в этом не участвовал
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§ таноми52
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.12.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
лично я и сталкер не можем это терпеть и будем бороться, а остальные как хотите



Респект вам! Вы не одиноки, есть поддерживающие вашу борьбу!
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§ elektron
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.12.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
есть поддерживающие вашу борьбу!

Это больше борьба Давида с Голиафом. Общество тоже ещё не выросло, за качание прав, пока лично не коснётся.
В любом случае удачи! И пока такие люди есть, не всё потеряно.
ПС: У меня если рейс на самолёт более чем на четыре часа задержат, благодаря таким структурам компенсацию от 30% получу. Но некоторым просто смешно, пусть смеются дальше, пока у самих проблем подобных не возникнет. Или смеются от того, что такие как Сталкер им не удобен (воровать трудней становится).

[Исправлено: elektron, 25.12.2019 - 18:02]
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§ Рудничанин
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 26.12.19 - 09:29
Комментарий удален модератором.
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§ Рудничанин
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 26.12.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Сталкер? Где его комментарии? Как проиграл суд, так сразу молчит! Кстати у него образования нет никакого! Он псевдоюрист!
Цитата:
сайлау курманов:
у вашего сталкера видеогрехов наводнивших ватцап не меньше

:lol: :lol: :lol:
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§ Рудничанин
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 26.12.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Зато такую бурную деятельность развел этот общественник, курам на смех...

Деятельность он то развёл, только вот интересно чей заказ выполняет данный грамотей без образования? в суд как я понял он адвоката засылает, по адм делам в суд вообще не ходит никогда.
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§ Victor Yang
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12302
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Кстати у него образования нет никакого! Он псевдоюрист!

Он и не позиционирует себя как юриста - он руководитель ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного", а юристы у него могут быть штатные.
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§ Yorik
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.12.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
интересно чей заказ выполняет

А еще интереснее - чей заказ выполняете вы? Хотя, время Вашего появления на форуме и нападки именно в ветках, имеющих отношение к ЦЗПП - и без вашего ответа довольно красочно все иллюстрируют, на мой взгляд.
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§ maxsaf
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4673
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Кстати у него образования нет никакого! Он псевдоюрист!

Судя по результатам работы он по сравнению с прокуратурой просто сенсей в юриспруденции. За колесо уже двое присели, а что правоохранители, не видели там нарушений?
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§ elektron
Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к заместителю акима Рудного?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Кстати у него образования нет никакого!

Вот для прокуратуры наверное маловато будет. А для общественника, достаточно. За клевету развести такого на баблосы.
Думайте что пишите 8-)
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§ denfostr
Re: Какое решение вынес суд по обращению правозащитника к...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 28.12.19 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суть сих мероприятий показать насколько недееспособна, извращены правозащитные органы. Сейчас же не утаишь уже, все разносится в сети. Сейчас иски к слугам народа, а завтра их сольют же свои за коррупцию, что закономерным итогом. И тк, кто поливал грязью растворятся и сбегут. В финляндии такого бардака в правосудии не было бы. Там о родине думают. Поэтому и дивут в социализме и все у них на местах. Все едины перед законом и миллионер и служитель народа и последний бомж.кстати, там не дадут умереть с гололу и не оставят ьез крыши над голлвой и не пилят бюджет, потому что это считается изменой родине. А у нас это считается, хорошо устроился в жизни, молодец!
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