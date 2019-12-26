/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сервисный центр «Антикор орталыгы» открылся сегодня, 26 декабря, в Костанае. Предполагается, что здесь будет оказываться правовая помощь населению в части противодействия коррупции.
Читать новость

§ abaika95
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Жетыкара//


Что-то вроде она не так называется)

[Исправлено: abaika95, 26.12.2019 - 18:08]
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 49 открытых кабинетов мы установили, акимы регионов в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей
А вы такой мило беседуете и на краю листа карандашом выводить десять лямов и мило улыбаешься, а ваш собеседник мило соглашается решить вопрос и тоже на краю листа рисует номер карточки
Профайл Посетить вебсайт

§ Сабыр
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брат,пачем будет стоить антикор на камри трицатка?))
Профайл

§ 3DO
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.12.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, хотел шуткануть про антикоррозийную защиту , а тут уже пошутили, опоздал :lol:
Профайл

§ maxsaf
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4673
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у них будет прессцентр, или что-то типа того, чтобы про победы вещать? :-)
Профайл

§ Coopidon
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Антикор орталыгы»

Только я прочитал ,,ЛНтикор орталиджи"?
В упор не вижу ,,А''
Пора очечи себе заказывать...
:-o
Профайл

§ peshexod
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 26.12.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понимаю назначение центра, а именно механизм. Кто там будет воспринимать мое негодование и каков процесс реагирования? Туда что? Жаловаться приходить?

А чем этот центр отличается от других служб антикоров? В прокуратуру уже не надо ходить )))? Не верю если там посадят молодого человека и он сможет наверх донести всё негодование народа.

Короче не понял ничего. Целую сеть открыли, может Тройки НКВД эффективнее ))))? А вообще хоть всех граждан в борцы запиши толку мало будет до тех пор пока на чердаке порядка не будет. Потому как не бывает так, где то кто то может чуть чуть, а остальным нельзя.

И с принципностью наказания у нас совсем швах! Вроде как арестовали и вроде как осудили, а он заплатил миллиарный штраф и давай опять "зарабатывать".

Грустно блин, пипец просто!

[Исправлено: peshexod, 26.12.2019 - 23:25]
Профайл

§ Coopidon
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Не совсем понимаю назначение центра, а именно механизм. Кт

Когда появился телефон доверия жолпола, по отзывам знакомых, обращение действительно помогали и ставили их на место.
Чуть позже и сейчас, опять же по отзывам знакомых, при обращении говорят, если есть повод для вашего заявления, пишите, все будет рассмотрено согласно закону.

:-o
То есть 33 другие структуры могущие предотвратить коррупцию уже недостаточно.
Надобно создать 34-ю....
:-o
Профайл

§ yudjin
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Только я прочитал ,,ЛНтикор орталиджи"?

так и продолжают писать на латинице с "большими недостатками" (по-Токаеву)... забавно читается на магазине техники в центре... СИФИРЛЫК ТЕХНИКА...прям страшно в руки брать такую... вот, что получается когда буква Ц не нужна оказалась...
корупСия...корупСия...полиСия... Сирк, пиССа... наверное такое произношения ближе восточному менталитету?
Профайл

§ Coopidon
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 26.12.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
корупСия...корупСия...полиСия... Сирк, пиССа... наверное такое произношения ближе восточному менталитету?

Зато, прям сердце радуется... :-(
Куостанай...
Ну и что, что остнанай, зато Ку!
:-o
Профайл

§ директор пляжа
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.12.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И и Й пишутся одинаково и так сойдет, как говорится.

в этих кабинетах сами сегодня сидят, принимают людей, всё прозрачно, всё видно. :lol:

четко!

Мы прошли этапы коррупционной истории. - это они этап кого имеют ввиду?))
Профайл

§ ACROS
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.12.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая бесполезная и абсалютно ненужная государственная служба в Казахстане - антикоррупционная служба. Есть МВД, есть Генеральная Прокуратура - которые паралельно занимаються этими вопросами, в конце концов есть спецслужба - Комитет Национальной Безопасности , которая знает ВСЁ и ВСЯ про всех и про КАЖДОГО конкретно. Антикоррупционная служба, по ходу , нужна если КОГО ТО надо убрать в тень или КОГО ТО надо утопить НАВСЕГДА, в интересах того или иного РОДОПЛЕМЕННОГО КЛАНА.
И как понять: "неравнодушный гражданин может проконтролировать расходование бюджетных средств" - кто нибудь из числа НЕРАВНОДУШНЫХ граждан пробовал , просто ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, не контролировать, а просто поинтеросоваться расходованием этих самых бюджетных денег ?? Не думаю что "улыбчивые и доброжелательные" гос.служащие прямо ЩАС, разбежавшись, предоставили данные куда и сколько израсходовано гос. денег. Для этого есть депутаты местных маслихатов, которые в отличие от списочных депутатов Мажлиса, ИЗБИРАЮТЬСЯ по МАЖОРИТАРКЕ и отчитывающие перед СВОИМИ конкретными ИЗБИРАТЕЛЯМИ, своего конкретного округа. Вот там и осуществляться ОБЩЕСТВЕННЫЙ контроль за бюджетом. А исполнение государственных обязательств перед гражданами должно осуществляться не в "Антикоре" , а в ГОС.ОРГАНАХ и контролироваться в СУДЕ.
СУД - это и есть ВЛАСТЬ. Власть ЗАКОНА.
Создание очередного имиджевого "Антикор Орталыгы" и НСОД - очередная лапша на уши налогоплательщиков и дублирование, вернее ИМИТАЦИЯ деятельности Гражданского общества.
Профайл

§ таноми52
Re: Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1432
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Самая бесполезная и абсолютно ненужная государственная служба в



Верно!
Профайл

§ abaika95
Следить за бюджетом и получать консультацию — чем ещё может помочь новый сервисный центр «Антикор орталыгы»?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.12.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Самая бесполезная и абсалютно ненужная государственная служба в Казахстане - антикоррупционная служба//





Создавали антикорр как аналог американского ФБР,наши антикоррищки там даже стажировку проходили) федеральное бюро расследований чем занимается? Да всем подряд,многие путают его с нашими КГБ,ФСБ,КНБ, но немного не то и не те задачи)
Антикорр спец служба по работе со взяточниками,давателями взяток и подстрекателем к взяткам, у КНБ немного другие задачи те обороняют гос безопасность) прокуратура тоже другим немного занимается)в юридической казуистике разница между этими ведомствами) вообщем агенство считаю не зря работает,только пока кривовато показывают свою работу) пиара нехватает,без пиара в нашем мире сейчас не куда) вот обыватели и путают разные службы,кто для чего и куда и зачем,открытости нехватает)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 72
Пользователей: 0
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх