abaika95 Жалобу на принудительную подписку в полиции прокомментировали в ДП Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2366

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:27 Цитата-//Ага, добровольно,Кашарина, зачем вводить людей в заблуждение, если не подпишешься, начинаются гонения: типа находят косяки//







Ну вот и нашелся аноним) а вы не косячте,работайте на совесть,чтоб к вам придраться нельзя было и тогда можно говорить о гонениях) а так получается за дело получаете...)









Цитата-//Вот тоже стал в последнее время все реже и реже открывать нг. Много негативных новостей//





А я давно об этом говорю,один негатив это плохо,нужно разбавлять и позитивом)