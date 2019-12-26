





(Полноправные пользователи) Сообщений: 64

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 21:49 Самая бесполезная и абсалютно ненужная государственная служба в Казахстане - антикоррупционная служба. Есть МВД, есть Генеральная Прокуратура - которые паралельно занимаються этими вопросами, в конце концов есть спецслужба - Комитет Национальной Безопасности , которая знает ВСЁ и ВСЯ про всех и про КАЖДОГО конкретно. Антикоррупционная служба, по ходу , нужна если КОГО ТО надо убрать в тень или КОГО ТО надо утопить НАВСЕГДА, в интересах того или иного РОДОПЛЕМЕННОГО КЛАНА.

И как понять: "неравнодушный гражданин может проконтролировать расходование бюджетных средств" - кто нибудь из числа НЕРАВНОДУШНЫХ граждан пробовал , просто ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, не контролировать, а просто поинтеросоваться расходованием этих самых бюджетных денег ?? Не думаю что "улыбчивые и доброжелательные" гос.служащие прямо ЩАС, разбежавшись, предоставили данные куда и сколько израсходовано гос. денег. Для этого есть депутаты местных маслихатов, которые в отличие от списочных депутатов Мажлиса, ИЗБИРАЮТЬСЯ по МАЖОРИТАРКЕ и отчитывающие перед СВОИМИ конкретными ИЗБИРАТЕЛЯМИ, своего конкретного округа. Вот там и осуществляться ОБЩЕСТВЕННЫЙ контроль за бюджетом. А исполнение государственных обязательств перед гражданами должно осуществляться не в "Антикоре" , а в ГОС.ОРГАНАХ и контролироваться в СУДЕ.

СУД - это и есть ВЛАСТЬ. Власть ЗАКОНА.

Создание очередного имиджевого "Антикор Орталыгы" и НСОД - очередная лапша на уши налогоплательщиков и дублирование, вернее ИМИТАЦИЯ деятельности Гражданского общества.