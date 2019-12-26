yudjin Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители... #9





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6298

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:39 Цитата: 3DO:

а собственно, тебе кто-то из соседей помогает в твоем труде и заботе о дворе?

Да ...единицы. Один сосед помоложе помог снег нагрести на горку , другой уже на пенсии, носил мне "стройматериал" когда я бортики лепил.

Такое ощущение, что дети только у меня.

Но зато папаши из соседних домов любят привести своих чад покататься...

Ну, да всем же некогда взять лопату в руки...А может считают это постыдным, ниже своего достоинства... или ждут от пкск чего-то.

А, кстати, многие ошибочно думают , что у нас это делает пкск или мне за это платят...

А горку между тем ремонтировать и подливать приходится через день... чтобы более 2-х месяцев работала.

Слышу мамаши как-то говорят, мол, у нас во дворе не построишь- дети всё поломают. Я говорю, дети - везде одинаковые. Родители ленивые и ищут отговорки, чтобы не делать.. удобная позиция, однако...



По средствам на оформление... в этом году по соседям не собирали... осталось всё с прежних лет. Правда, один сосед проспонсировал... подкинув 6 тыщ со словами " купи еще что-нибудь"... купил пару гирлянд, игрушки на ёлку, которые бывают подворовывают, да расходные материалы: провод, изоленту, скотч... За что ему отдельно СПАСИБО!

А самое затратное в этом деле - это время.