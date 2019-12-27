/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев о митингах		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев о митингах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал проект закона "О мирных собраниях", который введет уведомительный принцип организации митингов.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[i] за элементарную уборку после митингов тоже ответственны организаторы[/i
Странно, а после майдана убирали за счёт казны
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Re: Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2363
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Странно, а после майдана убирали за счёт казны/


После какого?) Их уже так много там было что непонятно) после самого главного естественно из казны) майданутые потомучто уже в правительство прошли) вот собственный срач за чужой счет и убрали)
Профайл

§ ACROS
Re: Уведомительный порядок не означает вседозволенность - Абаев...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.12.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни странно: в этот раз министр думает ПРАВИЛЬНО ( или просто НЮХОМ почувствовал) - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за проведение МИТИНГА и его БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ лежит на ОРГАНИЗАТОРАХ митинга или шествия. Наверное, сработала элементарная привычка спихивать все функции государства на самих граждан, под уже поднадоевшим соусом : "как в развитых странах".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 2
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх