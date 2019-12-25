alex_60 На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6625

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:42 Швейцарцы бы увидели, у них бы слюньки потекли.

они любители их ...кушать.когда я первый раз узнал,

очень удивился, центр Европы,банкиры одни..

у них и любимое блюдо на рождество из живущих с ними

питомцев,правда кошек они больше предпочитают.

так что если поедете в Швейцарию кататься на лыжах,

своего мурзика лучше оставьте дома.от греха подальше.



[Исправлено: alex_60, 26.12.2019 - 10:43]