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§ NG.kz
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, сделанное в районе 5-го магазина, по ул. Семина в Затобольске, прислала "НГ" пользователь нашего сайта Светлана.
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§ 3DO
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе, кажется, на одном из республиканских т/к был сюжет про эти самые "службы отстрела". Глядя на их методы работы их самих бы не мешало расстрелять. А вот насчет цивилизованных служб Отлова я не слышал у нас.
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§ Добринцофф
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6882
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.12.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Затоболовке много таких стай бегает,я то на машине мне пофиг конечно ,а если на ребёнка не дай бог нападут.
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§ Vit
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только начнут стрелять. Сразу появятся у каждой собаки хозяин и двор.
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§ лимон
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никогда не видели собачью свадьбу? и одна рыжая самка собрала всех кобелей с округи, автор ролика видимо по этому не прокомментировала пикантный момент.
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§ Адам
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 26.12.19 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
одна рыжая самка собрала всех кобелей с округи, автор ролика видимо по этому не прокомментировала пикантный момент.

наверное оне феменистка! :lol: ))
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§ alex_60
На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Швейцарцы бы увидели, у них бы слюньки потекли.
они любители их ...кушать.когда я первый раз узнал,
очень удивился, центр Европы,банкиры одни..
у них и любимое блюдо на рождество из живущих с ними
питомцев,правда кошек они больше предпочитают.
так что если поедете в Швейцарию кататься на лыжах,
своего мурзика лучше оставьте дома.от греха подальше.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2019 - 10:43]
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§ Тимур Гафуров
Re: На стаю бродячих собак жалуются жители Затобольска
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 478
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.12.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костанайского района предоставил нам комментарий:
"Вопрос с бродячими животными актуален по причине безответственного отношения к ним их хозяев. Сотрудники ветслужбы отлов бездомных животных осуществляет регулярно в дневное время по заявлению жителей. Однако некоторые зоозащитники препятствуют работе, при этом никак не содействуя решении проблемы, а только усугубляя ее. Проблема известна и находится под постоянным контролем со стороны акимата п.Затобольск".
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