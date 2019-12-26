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§ NG.kz
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители нового микрорайона Северный села Заречное Костанайского района сообщают о том, что снег на дорогах мешает проезду автомобилей и вывозу мусора.
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§ 3DO
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.12.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал там опять Светлана с жалобами из Заболотовки. В этот раз - не она. Ну подождите, вот вопрос собак решат, а потом уже и к снегу перейдут, если сам раньше не растает :)
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§ лимон
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эмм, а ПКСК нету у этих домов? в Астане вон милионный штаф выписал акимат (правда на всех)
Иван, напишите точный адрес, вечером приеду счищу лопатой ту бровку снега, создающую неудобства людям с автомобилями на низкой посадке. или подарю лопату, даже покажу как она работает.
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§ yudjin
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламная пауза.
Новинка от коммунальщиков Костаная!
Лавка уличная. Модель "Зима"

И не надует, и ноги в тепле! ;-)
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§ drakon
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
даже покажу как она работает.

А что, утром встал на час - раньше.
Почистил парочку заездов во дворы.
Вместо - физзарядки... :lol: :lol: :oops:
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§ лимон
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1189
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И не надует, и ноги в тепле!


и простату, и придатки никто не застудит

Цитата:
drakon:
А что, утром встал на час - раньше. Почистил парочку заездов во дворы.


некоторым, видимо, корона мешает 5 минут снег откинуть
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§ elektron
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
некоторым, видимо, корона мешает 5 минут снег откинуть

Это конечно не хорошо. Но тут ведь как. У нас если кто ногу или ещё чего сломает, из за не убранного тротуара. То тот и платит.

[Исправлено: elektron, 26.12.2019 - 10:30]
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§ yudjin
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
yudjin


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Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что, утром встал на час - раньше.

я наоборот, после работы, вечерком... целый день -головой работаешь, вечером- можно и с лопатой...
кровь разгонишь, мозги отдыхают, свежий морозный воздух, аппетит нагуляешь... одна польза...
Вчера после снегопада и вокруг ёлки, и вокруг горки почистил, лед водой обновил...
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§ 3DO
На особенности очистки дорог от снега жалуются жители Затобольска и Заречного
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 26.12.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Вчера после снегопада и вокруг ёлки, и вокруг горки почистил, лед водой обновил..."
Я как-то, Жень, не обращал внимания в подобных темах у тебя в постах, или подзабыл, если что извиняюсь: а собственно, тебе кто-то из соседей помогает в твоем труде и заботе о дворе?
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§ yudjin
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
а собственно, тебе кто-то из соседей помогает в твоем труде и заботе о дворе?

Да ...единицы. Один сосед помоложе помог снег нагрести на горку , другой уже на пенсии, носил мне "стройматериал" когда я бортики лепил.
Такое ощущение, что дети только у меня.
Но зато папаши из соседних домов любят привести своих чад покататься...
Ну, да всем же некогда взять лопату в руки...А может считают это постыдным, ниже своего достоинства... или ждут от пкск чего-то.
А, кстати, многие ошибочно думают , что у нас это делает пкск или мне за это платят...
А горку между тем ремонтировать и подливать приходится через день... чтобы более 2-х месяцев работала.
Слышу мамаши как-то говорят, мол, у нас во дворе не построишь- дети всё поломают. Я говорю, дети - везде одинаковые. Родители ленивые и ищут отговорки, чтобы не делать.. удобная позиция, однако...

По средствам на оформление... в этом году по соседям не собирали... осталось всё с прежних лет. Правда, один сосед проспонсировал... подкинув 6 тыщ со словами " купи еще что-нибудь"... купил пару гирлянд, игрушки на ёлку, которые бывают подворовывают, да расходные материалы: провод, изоленту, скотч... За что ему отдельно СПАСИБО!
А самое затратное в этом деле - это время.
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§ Тимур Гафуров
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 478
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 27.12.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костанайского района предоставил нам комментарий:
"В разделе «Народные новости» сайта «Наша газета» появилось сообщение, о недовольстве одного из жителей очисткой снега на перекрестке с улицы Терешковой на Красноармейскую буртом при въезде на второстепенную улицу. В течение того же дня въезд был полностью очищен, поэтому препятствий для движения автомобилей нет. Необходимо учитывать, что невозможно одновременно во всех направлениях произвести очистку во время снегопада. Очистка производится по основным улицам с последующим переходом на второстепенные улицы и перекрестки. Это должны понимать как пешеходы, так и водители".
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§ ACROS
Re: На особенности очистки дорог от снега жалуются жители...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.12.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"....невозможно одновременно во всех направлениях произвести очистку во время снегопада..." - стесняюсь спросить - кто нибудь и где нибудь видел во время снегопада дорожно-очистительную технику в работе ?
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