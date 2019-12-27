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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот и наступил последний рабочий день в 2019 году.
с чем всех и поздравляю.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12300
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну вот и наступил последний рабочий день в 2019 году. с чем всех и поздравляю.

С чего бы он последний? Как минимум, ещё 30-е. А официально и 31 рабочий день.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как минимум, ещё 30-е. А официально и 31 рабочий день.


это условно рабочие. все это понимают.
попить чаю,поговорить.
с 8 до 6, или как у кого.
нет, ну супермаркеты круглосуточно будут работать.
таксисты. прочий подобный контингент.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2019 - 09:33]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.12.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корпоративы идут полным ходом...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Корпоративы идут полным ходом...


только Victor Yang не говори.
работа,работа..
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрел на днях проспект одного супермаркета.
на глаза попалось- сосиски вареные.
ну обычно этой фирмы и покупаем.
подумал, а зачем мы их варим, если они уже вареные.
колбасу же вареную не варим.
оказалось тут целые слои информации есть по этому поводу.
ну когда жаришь, тут понятно, сразу на сковородку, или на гриль.
а вот по поводу теории варки много чего узнал.
разогрев в микроволновке-это другая тема.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Фонтан заработал у кого-то не вякуещего

Ну, так сегодня же пятница:-)
А "фонтан" Вы у меня сплагиатили Не корректно, однако, употреблять его в отношение меня, если тольКо сегодня Вы в несколько раз превзошли объёмом мои комменты
Самокритичности не хватает Вам, признайте :-P
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Самокритичности не хватает Вам, признайте//


У меня то?) Да навалом)


А фонтан да сплагиатил) просто не мудрствуя лукаво зачем изобретать велосипед при разговоре с собеседником) с вами по фонтански) с другими по другому) учимся по немногу)


Но флуд думаю до воскресенья будет тих...
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но флуд думаю до воскресенья будет тих...


Да, траур...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не видно цитрусовых из Абхазии.
На прилавках Марокко, Пакистан, Юар, Аргентина..
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там кстати с судом по иску,
Про голос. Бауржан или нет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И про суд по поводу акима соседнего города,
Тоже не слышно.
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