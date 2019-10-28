maxsaf Ваши вопросы редакции и сообществу #2846





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4672

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:38 Вопрос к редакции по спецпроектам. У вас там висит уже давно "Трудно быть с богом", раздел не обновляется. Есть спецпроект дырки Кустаная. Предлагаю создать совместный спецпроект со Сталкером. Очень интересно его почитать. Хорошие отзывы о его работе, вселяет в людей надежду.