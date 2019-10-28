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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джпег не хочет. Странно.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.10.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Легко гифку меняю. Джпег не хочет. Может это все таки у вас. Что то.
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 180
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 29.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Что-то со временем на сайте. Как будто перевели часы вместе с Европой.

Проверьте, сейчас нормально?
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§ Козлов я
Ваши вопросы редакции и сообществу
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 651
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.10.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Проверьте, сейчас нормально?

Да, вчера еще исправилось.
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§ electro
Ваши вопросы редакции и сообществу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 09.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть предложение: на главной странице в рубрике "Последние новости" увеличить количество новостей.
Нужно, чтобы последние новости подольше задерживались на главной.
Спасибо.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4672
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к редакции по спецпроектам. У вас там висит уже давно "Трудно быть с богом", раздел не обновляется. Есть спецпроект дырки Кустаная. Предлагаю создать совместный спецпроект со Сталкером. Очень интересно его почитать. Хорошие отзывы о его работе, вселяет в людей надежду.
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8707
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже министры, депутаты пытаются улучшить жизнь своим жителям страны Казахстан. Тоже считаю, почему бы наших красивых девчонок, которые красят форум и ослепяют форум своей красотой. Разделить. Девчонкам безлимитный комент. Мальчикам оставить 30. Мне дать безлимитного чела.)
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§ 3DO
Ваши вопросы редакции и сообществу
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 27.12.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос модератору. Объясните причину удаления моего комментария в теме "Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом"
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