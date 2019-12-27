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§ NG.kz
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанская вертолётная авиакомпания признала свою вину и выплатила 2,2 млн тенге. Это первый случай погашения штрафа за нарушение запрета использования воздушного пространства Украины
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* таноми52
Re: Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией,...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Святые ананнасы!!!
200 тыс. нарушений запрета за пять лет и только ОДНА выплата штрафа - нашими!
За пролёт 8 августа этого года? То есть спустя 5 лет после запрета?
Понимаю, если бы сразу после "аннексии" и запрета полетов, когда мир на ушах стоял от этой неожиданности. Но сейчас!
Решили пример авиамиру подать? Или обратить на себя внимание и тем прорекламировать?
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§ abaika95
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Решили пример авиамиру подать?//


Ответ за интервью президента)

[Исправлено: abaika95, 27.12.2019 - 17:32]
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§ elektron
Re: Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.12.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила штраф Украине за полёт над Крымом.//

Это что было, может кто объяснить. Здравого смысла ноль. :-x
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§ 3DO
Re: Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией,...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2013
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 27.12.19 - 18:50
Комментарий удален модератором.
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§ dvb
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 27.12.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
//Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила штраф Украине за полёт над Крымом.// Это что было, может кто объяснить. Здравого смысла ноль.


Думаю, что все достаточно просто. Наверное какое-нибудь плановое ТО или продление ресурса вертолета сторговались делать на Украине, там обычно недорого и лишних вопросов не задают. Тут эта тема и всплыла.
Штраф заплатили и работаем.
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§ alex_60
Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, оплатившей штраф Украине за полёт над Крымом
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6625
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже этой компании запретят летать над территорией России.
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