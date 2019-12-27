таноми52 Re: Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией,... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1431

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:27 Святые ананнасы!!!

200 тыс. нарушений запрета за пять лет и только ОДНА выплата штрафа - нашими!

За пролёт 8 августа этого года? То есть спустя 5 лет после запрета?

Понимаю, если бы сразу после "аннексии" и запрета полетов, когда мир на ушах стоял от этой неожиданности. Но сейчас!

Решили пример авиамиру подать? Или обратить на себя внимание и тем прорекламировать?