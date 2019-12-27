таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #7222





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1431

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:03 Цитата: abaika95:

Фонтан заработал у кого-то не вякуещего



Ну, так сегодня же пятница

А "фонтан" Вы у меня сплагиатили Не корректно, однако, употреблять его в отношение меня, если тольКо сегодня Вы в несколько раз превзошли объёмом мои комменты

Самокритичности не хватает Вам, признайте Фонтан заработал у кого-то не вякуещегоНу, так сегодня же пятницаА "фонтан" Вы у меня сплагиатили Не корректно, однако, употреблять его в отношение меня, если тольКо сегодня Вы в несколько раз превзошли объёмом мои комментыСамокритичности не хватает Вам, признайте