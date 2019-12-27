/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названы предварительные причины падения самолета Bek Air		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37639
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал предварительные причины авиакатастрофы в Алматы. Он отметил, что причины установит специальная техническая экспертиза.
Читать новость

§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.//



Что-то изменит если я перестану нажимать на скобку? Люди вернутся?



Цитата-//В точку,Змейка!Про теорию вероятностей - это из обасти "бла-бла-бла..." Абы что вякнуть и оставить последнее слово за собой//


Фонтан заработал у кого-то не вякуещего,без скобки


Цитата-//Википедия про фокер 100 выдаёт, что последние 2 происшествия включая сегодняшнее приходятся на Казахстан.//

Ну и 16 случаев не на Казахстан

И описания крушений в основном,метель сошел с ВПП,обледенение,аварийная посадка,жёсткая посадка,укатился с ВПП,обстрел с РПГ.
Профайл

§ olegggon
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.12.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
таких шортов я еще не видел...


Шротов наверное? Шрот по немецки дробь.
Профайл

§ таноми52
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что-то изменит если я перестану нажимать на скобку? Люди вернутся?



Что-то изменится с объявленем общенационального траура? Люди вернутся?
И вообще, "это нужно -не мёртвым! Это надо- живым!"
Профайл

§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что-то изменится с объявленем общенационального траура? Люди вернутся?И вообще, "это нужно -не мёртвым! Это надо- живым!"//


Траур,трагедия-да,согласен

Но от того что я нажимаю на эту скобку) я не чуть не меньше сопереживаю в трагедии чем все остальные.

Бывает представте и такое)
Профайл

§ таноми52
Re: Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но от того что я нажимаю на эту скобку) я не чуть не меньше сопереживаю в трагедии чем все остальные.



Ну, так и соблюдайте приличия!
Профайл

§ abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2361
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну, так и соблюдайте приличия//



Так их и соблюдаю) не кощунствую,не смееюсь над трагедией,не хохмлю,никому не указываю,уродом не называю,морализаторство свое держу при себе....

А скобка.... она пусть будет) для культуры разговора)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Kirgudist

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 3
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх