abaika95 Названы предварительные причины падения самолета Bek Air #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2361

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:29 Цитата-//будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.//







Что-то изменит если я перестану нажимать на скобку? Люди вернутся?







Цитата-//В точку,Змейка!Про теорию вероятностей - это из обасти "бла-бла-бла..." Абы что вякнуть и оставить последнее слово за собой//





Фонтан заработал у кого-то не вякуещего,без скобки





Цитата-//Википедия про фокер 100 выдаёт, что последние 2 происшествия включая сегодняшнее приходятся на Казахстан.//



Ну и 16 случаев не на Казахстан



И описания крушений в основном,метель сошел с ВПП,обледенение,аварийная посадка,жёсткая посадка,укатился с ВПП,обстрел с РПГ.