abaika95 Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2354

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:28 Цитата-//Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте//





Прикинул) жизнь-боль) если заплатят копейки и не дадут "праздничные" пусть увольняются) зато новый год с семьёй без копейки)







Цитата-//А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".//





Да постоянно) добровольно-принудительно,принудительно-добровольно, добронудительно)