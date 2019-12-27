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§ NG.kz
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37638
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Днем и вечером до 23.00 31 декабря автобусы будут работать в обычном режиме. Затем у водителей будет 1,5 часовой перерыв. Первые автобусы 1 января выйдут на маршрут в 00:30.
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* Змея Подколодная
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Издевательство над водителями. У них семьи что ли нет? Работа у них не суточная, до 23.00, почему они должны выходить, непонятно. Народ до утра колобродить будет, пусть на такси ездят.
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§ abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Издевательство над водителями//


Так доплачивать должны) за выход в праздничные)
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* Змея Подколодная
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
должны

:lol: :lol: :lol:
Заработают в новогоднюю ночь- исключительно таксисты.
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§ abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Заработают в новогоднюю ночь- исключительно таксисты//



А водители автобусов у нас за бесплатно пахать будут вы думаете?) Вот прям ни копейки не получат за ночную смену?)
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* Змея Подколодная
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.12.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот прям ни копейки не получат

Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте. Как Вы думаете, Абайка, водители выходят добровольно или добровольно-принудительно?))) А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".
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§ abaika95
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь в Костанае?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.12.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Копейку и получат. А оно им надо? У меня знакомый работает на одном из маршрутов городских, говорит-повезло, будет дома, с семьей. А кому то не повезло, прикиньте//


Прикинул) жизнь-боль) если заплатят копейки и не дадут "праздничные" пусть увольняются) зато новый год с семьёй без копейки)



Цитата-//А, Вам по должности не положено писать (произносить) такое сочетание слов- " добровольно-принудительно".//


Да постоянно) добровольно-принудительно,принудительно-добровольно, добронудительно)
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